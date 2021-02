Sarà il Genio ad abbattere il ristorante abusivo al Montebello - Terzo Binario News

Intervento ordinato dalla prefettura, Tellaroli: “Battaglia per la legalità di Bracciano”

“Ho sempre sostenuto le battaglie sulla legalità. A Bracciano oggi è avvenuto un caso eccezionale e le battaglie del Comitato del Villaggio di Montebello, che ho sempre sostenuto, finalmente iniziano ad avere le risposte che meritavano da anni.

Il mancato avvio delle procedure di demolizione da parte del Comune di Bracciano nei confronti dell’immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ha causato il trasferimento di competenza “Ope legis” all’ufficio del Prefetto di Roma, il quale ha dovuto avvalersi del Genio Militare per procedere al sopralluogo per le verifiche che porteranno alla successiva demolizione dell’opera abusiva.

In buona sostanza, l’inerzia del Comune nell’esercizio di una competenza ad esso spettante per legge, è stato trasferita in capo alle prefetture, superando così gli stalli e le inefficienze pregresse. I costi dell’esecuzione della demolizione delle opere abusive, tuttavia, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, verranno però addebitati e sottoposti all’approvazione della giunta comunale di Bracciano.

Insieme ai Cittadini e al Comitato del Villaggio di Montebello erano presenti lo scrivente Consigliere Marco Tellaroli e il neo Consigliere Vitale. Con il sostegno dei Consiglieri Persiano e Mauro, assenti per motivi personali.