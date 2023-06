Abbattimento di pini e cipressi nel cimitero del Verano • Terzo Binario News

Sono 50 alberature. Alfonsi: “Mettiamo fine ad anni di mancata cura del verde verticale nel sistema cimiteriale di Roma attraverso un piano programmato”

Sono stati avviati nel Cimitero Monumentale del Verano i lavori di abbattimento di circa 50 alberature, in prevalenza pini e cipressi risultati dalle indagini degli agronomi secchi morti in piedi o che presentano gravi condizioni a livello morfologico e strutturale e che quindi determinano una potenziale pericolosità per la pubblica incolumità per il rischio di cedimento.

Tra le aree del cimitero interessate dagli interventi quelle del Pincetto Nuovo, della Rampa Caracciolo, del Nuovo Reparto, del Basso Piano Pincetto, dell’Arciconfraternita dei Trapassati e del Vecchio Reparto.

I lavori presentano particolare complessità per gli spazi ridotti e non sempre raggiungibili con mezzi meccanici e comporteranno quindi l’esecuzione manuale eseguire con la tecnica del tree-climbing.

Il piano di messa in sicurezza delle alberature riguarda tutto il sistema cimiteriale della Capitale e gli interventi proseguiranno al Cimitero Flaminio dove sono previsti gli abbattimenti di 62 alberature e nei cimiteri minori sub-urbani della Parrocchietta, del Laurentino, di castel di Guido, di Isola Farnese e di San Vittorino. Sono quindi complessivamente 124 al momento gli abbattimenti previsti, un numero che potrebbe variare in base alle ulteriori verifiche agronomiche. La conclusione di tutti gli interventi è prevista entro il mese di ottobre prossimo.

Per tutte le alberature abbattute si sta predisponendo un programma per le future sostituzioni con nuove piante.

“Con l’avvio dei lavori al Verano mettiamo fine ad anni di mancata cura del verde verticale nel sistema cimiteriale di Roma attraverso un piano programmato, sotto la supervisione del Dipartimento Tutela Ambientale, di messa in sicurezza e rigenerazione del patrimonio arboreo nei luoghi di culto“ dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

“Un tassello importante del lavoro di riqualificazione dei cimiteri capitolini, per i quali sono state messe a bilancio uno stanziamento complessivo di 8,8 milioni di euro. In particolare, sulla riqualificazione del verde cimiteriale è stato recentemente approvato dalla Giunta capitolina il progetto definitivo del programma di interventi con un finanziamento previsto finanziato di 2,7 milioni di euro con l’obiettivo di rigenerare il patrimonio arboreo compromesso negli anni a partire dai cimiteri maggiori. Nel frattempo, ad esempio, al cimitero Flaminio è stato aggiudicato il nuovo affidamento per il servizio di decoro, pulizia e sfalcio del verde orizzontale. Al Verano, tra l’altro, è già in corso l’intervento di restauro del primo riquadro settore ebraico, e sono in progettazione gli interventi di riqualificazione della Rupe Caracciolo e del Quadriportico”.