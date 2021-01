Abbattimento alberature in via Palermo, a Ladispoli. Secondo quanto disposto dall’ordinanza dell’8 gennaio, sarà vietata la sosta dei veicoli.

Quando? Il 13 e il 14 gennaio, dalle 7 alle 19. Il tratto interessato è quello di via Palermo, dal civico 33 all’intersezione con via Trieste e in Via Trieste, dall’intersezione con via Palermo al civico 3.