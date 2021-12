Abbandonano rifiuti in strada: multe dei Carabinieri Forestali a Bracciano e Moricone - Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Forestale di Manziana e della Stazione di Palombara Sabina, in due distinte attività hanno sanzionato sei persone per abbandono di rifiuti urbani al suolo per un totale di 3600 euro.

I Carabinieri Forestali, dopo aver rinvenuto diversi sacchi di plastica pieni di rifiuti indifferenziati e documenti cartacei sparsi in varie località nei comuni di Bracciano e Moricone, ne hanno accertato la provenienza e rintracciati proprietari, facendo scattare nei loro confronti la sanzione amministrava di 600 euro.