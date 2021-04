Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione del cavalcavia 119 denominato “svincolo Santa Severa”, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 2:00 di venerdì 9 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa, in entrata verso Civitavecchia.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Civitavecchia sud.