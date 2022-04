A12, stanotte chiude la rampa di immissione della Roma Fiumicino verso la Capitale - Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 23:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 aprile, sarà chiusa la rampa di immissione sulla A91 Roma-Fiumicino, in direzione di Roma.

In alternativa si consiglia di percorrere la rampa che dalla A12 immette sulla Roma Fiumicino, in direzione di Fiumicino fino ad arrivare in zona Aeroporto, percorrere poi la rotatoria e seguire le indicazioni per A91, direzione Roma.