A12 riaperta stamani dopo l'incendio del tir - Terzo Binario News

Alle ore 08:30 circa, sulla A12 Roma-Civitavecchia, è stato riaperto in entrambe le direzioni il tratto compreso tra Santa Severa e Civitavecchia, chiuso ieri per un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 47,5.

Dopo lo spegnimento e la rimozione del mezzo pesante, è stato ripristinato il manto stradale e riparati i danni causati dall’incendio, ripristinando la percorribilità del tratto.

Attualmente sul luogo dell’evento si circola in deviazione sulla carreggiata opposta con una corsia disponibile al traffico in entrambe le direzioni e non si registrano turbative al traffico.