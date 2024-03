A12, lavori a luci e cavalcavia: chiudono Civitavecchia Nord, Maccarese e il viadotto Fiumicino • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Civitavecchia sud.

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia di svincolo, sarà chiusa l’entrata di Maccarese Fregene, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia, nelle cinque notti di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 marzo, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di entrare a Torrimpietra.

Per consentire attività di ispezione del viadotto “A91 Fiumicino”, nelle quattro notti di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 marzo, con orario 20:00-6:00, sul ramo di allacciamento A91 Roma-Fiumicino/A12 Roma-Civitavecchia, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, per chi proviene da Fiumicino ed è diretto verso Civitavecchia.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino verso Roma, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere la Roma-Fiumicino in direzione di Fiumicino, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia.