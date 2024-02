A12, la chiusura dello svincolo Cerveteri-Ladispoli dal 5 al 9 febbraio • Terzo Binario News

Nello stesso periodo, dalle 8 alle 20 interdetta anche la corsia di sorpasso in direzione Aurelia dal km 27 al km 29,600

La chiusura sulla A12 Roma-Civitavecchia dello svincolo di Cerveteri-Ladispoli in entrata verso Roma in uscita per chi proviene dall’Aurelia, avverrà secondo il seguente programma:

dalle ore 20:00 del giorno 05/02/2024 alle ore 08:00 del giorno 06/02/2024 – dalle ore 20:00 del giorno 06/02/2024 alle ore 08:00 del giorno 07/02/2024 – dalle ore 20:00 del giorno 07/02/2024 alle ore 08:00 del giorno 08/02/2024 – dalle ore 20:00 del giorno 08/02/2024 alle ore 08:00 del giorno 09/02/2024 – dalle ore 20:00 del giorno 09/02/2024 alle ore 08:00 del giorno 10/02/2024

Dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del periodo sopraindicato rimarrà chiusa la corsia di sorpasso in direzione Aurelia dal km 27 al km 29,600 dell’A12.



1n alternativa, si consiglia:

entrata verso ROMA: utilizzare la stazione di TORRIMPIETRA;

uscita per chi proviene da S.S.1 AURELIA: utilizzare lo svincolo di SANTA SEVERA- SANTA MARINELLA