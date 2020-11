A12, dalle 21 alle 6 chiuso il viadotto da Fiumicino per Civitavecchia - Terzo Binario News

Per consentire attività di ispezione del viadotto denominato “A91 Fiumicino”, previste in orario notturno, dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 novembre, sul ramo di allacciamento A91 Roma-Fiumicino/A12 Roma-Civitavecchia, per chi proviene da Fiumicino, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, verso Civitavecchia.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino, uscire allo svincolo “Nuova Fiera di Roma” e riprendere la Roma-Fiumicino in direzione di Fiumicino/aeroporto, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia.