Chiusura della stazione di Maccarese Fregene, in uscita per chi proviene da Roma e da Civitavecchia, dalle 22:00 di oggi giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 giugno, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Torrimpietra.