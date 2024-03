A12, chiuso il tratto fra Fregene e Torrimpietra verso Civitavecchia • Terzo Binario News

Per lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22 di mercoledì 27 alle 6 di giovedì 28 marzo

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Fregene Maccarese e Torrimpietra, verso Civitavecchia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Fregene Maccarese, percorrere Viale Luigi Gastinelli, Via dei Tre Denari e seguire le indicazioni per SS1 Aurelia direzione Civitavecchia e rientrare sulla A12 a Torrimpietra.

In ulteriore alternativa, percorrere la SS1 Aurelia verso Grosseto, per poi entrare sulla A12 a Torrimpietra.