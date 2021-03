A12 chiusa quattro notti fra Santa Severa e Civitavecchia - Terzo Binario News

Da stanotte interdetta la carreggiata Nord:

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività propedeutiche all’esecuzione di assessment e monitoraggio infrastrutturale, così come stabilito dalle Linee Guida emanate dal MIT, nelle quattro notti consecutive di martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Santa Severa e Civitavecchia sud, in direzione di Civitavecchia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Santa Severa, percorrere la SP3b e la SS1 Aurelia verso Civitavecchia e rientrare sulla A12 alla stazione di Civitavecchia sud.

Si fa presente che, sulla SS1 Aurelia, nel tratto compreso tra Santa Severa Santa Marinella e Civitavecchia sud, vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con peso superiore a 5 tonnellate. Pertanto, tali mezzi pesanti dovranno percorrere la A1 Milano-Napoli, uscire alla stazione di Orte, proseguire sulla SS675 verso Viterbo, seguire poi le indicazioni per Monte Romano-Civitavecchia e procedere sulla SS1 bis Via Aurelia, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia.