A12, chiusa la stazione di Fregene da stasera - Terzo Binario News

Confermate, come da programma, le seguenti chiusure notturne della stazione di Maccarese Fregene sulla A12.

Dalle 22:00 di questa sera lunedì 17 alle 5:00 di martedì 18 maggio, in uscita per chi proviene da Roma, per consentire lavori di manutenzione dei pali di illuminazione e per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza;

-nelle tre notti consecutive di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 maggio, con orario 22:00-6:00, in entrata in entrambe le direzioni, verso Roma e in direzione di Civitavecchia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Torrimpietra.