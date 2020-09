A12, chiusa Civitavecchia Sud per tre notti consecutive - Terzo Binario News

Dall’8 al 10 settembre, dalle 22 alle 6 per chi proviene da Roma

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di spostamento cavi in fibra ottica, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle tre notti consecutive di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Santa Severa-Santa Marinella.