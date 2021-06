Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, venerdì 4 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà completamente chiusa la stazione di Maccarese Fregene, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Torrimpietra.