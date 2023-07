A tutta lettura, doppio progetto per grandi e piccoli a Civitavecchia e Santa Marinella • Terzo Binario News

“Se leggi tu…Alza La Voce” arriva in Teatro! Dove? Al Teatro Nuovo Sala Gassman.

Enrico Maria Falconi e Simone Luciani leggeranno ed interpreteranno i grandi classici della letteratura. Un appuntamento da non perdere quello di domani alle ore 19:30: “Leggendo… Perrault!” Evento dedicato a partire dagli 8 anni fino… Ai 100 anni!

Naturalmente, L’INGRESSO È GRATUITO! Gli appuntamenti proseguiranno fino al prossimo 1 ottobre.

il progetto ha vinto il bando “Ad Alta voce” ed è finanziato dal Centro per il libro e la lettura.

Leggere “ad alta voce”, la cosiddetta arte del reading, è un modo di interpretare e recitare un’opera gustandone pienamente la lettura e condividendone il senso e le emozioni.

Infine, sempre domani pomeriggio “Se leggi tu… Leggo anch’io… Continua!” torna al Parco Kennedy di Santa Marinella, dalle 17:30 alle 18:30, per recuperare l’appuntamento con la lettura dello scorso 14 giugno che era saltata a causa del maltempo. Evento organizzato in collaborazione con la Biblioteca S. Marinella, è GRATUITO in quanto ha vinto il bando Leggimi 0-6 ed è finanziato dal Centro per il libro e la lettura. Leggere sin dai primi mesi di vita, persino in età prenatale, rappresenta una buona pratica con importanti riflessi sullo sviluppo neurologico e cognitivo del bambino.