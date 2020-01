A Trevignano domani secondo incontro con le Parole Sotto Copertura - Terzo Binario News

Nell’ambito del progetto dedicato al tema della legalità organizzato dall’Associazione Humanae Vitae e promosso dal Comune di Trevignano Romano dal titolo “Parole sotto copertura”, sabato 1 febbraio alle 17,30 presso l’Aula Consiliare del Comune, avrà luogo il secondo appuntamento del ciclo di conferenze che complessivamente prevede tre incontri.

In questa occasione verrà presentato il libro “Casamonica, la storia segreta” edito da Rizzoli, scritto dalla giornalista d’inchiesta Floriana Bulfon, più volte minacciata dall’omonima famiglia.

Dopo i saluti del Sindaco Claudia Maciucchi e del Vicesindaco Luca Galloni, dialogherà con l’autrice Monia Guredda giornalista de L’Agone.

Un’occasione per conoscere da vicino le dinamiche che girano intorno ad uno dei clan mafiosi più pericolosi di Roma, per troppo tempo sottovalutato.