A Torrevecchia negozio con vista sulla monnezza, la titolare: "Resto chiusa per puzza e topi" - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Non ci resta che piangere in quel di Torrevecchia. All’altezza di via Augusto Tamburini un laboratorio artigianale, da prima di Natale, deve convivere con la montagna di spazzatura che si trova davanti al proprio ingresso. La titolare, contattata da Terzo Binario, è disperata: “Non possono tenere la porta aperta per la puzza. Inoltre ieri sera ho visto anche dei topi”.

“Non so cosa fare” ha continuato “ho segnalato la situazione ma nulla è cambiato”. La monnezza – come dimostrano le foto – è praticamente “a quattro passi dal negozio”: e l’odore nauseabondo sta dettando legge.

In quel tratto di quartiere non sono mancate le proteste, da parte dei residenti: i cumuli di immondizia campeggiano sull’asfalto da giorni. E l’olezzo sta diventando un marchio di fabbrica. La rabbia è tanta in zona: “Qui si rischia la salute, con tutti questi rifiuti non si respira – si è lamentata una signora – hanno iniziato anche a bruciare le campane del vetro”.