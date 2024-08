A Tolfa via i festeggiamenti per Sant'Egidio • Terzo Binario News

Quattro giorni di grandi spettacoli per tutti i gusti e le età sono la proposta per la festa patronale di Sant’Egidio.

Giovedì 29 agosto si inizia con lo spettacolo di Marco Ligabue in concerto in Piazza Vittorio Veneto, il chitarrista e cantautore rock emiliano allieterà la serata con brani suoi e classici della tradizione italiana.

Venerdì 30, un tuffo dal rock al pop melodico, con i Collage, il complesso musicale italiano che a cavallo tra gli anni settanta e ottanta ha regalato al pubblico nazionale e internazionale successi immortali quali Tu mi rubi l’anima, Due ragazzi nel sole e tanti altri. Sabato si entra nel vivo della tradizione con la processione dedicata al Santo e il lancio dei globi aerostatici, i cosiddetti Palloni di Sant’Egidio, storicamente realizzati dalla famiglia Marazzi da decenni e decenni che verranno innalzati dalla piazza G. Matteotti. A seguire l’Orchestraccia in piazza Vittorio Veneto. Domenica infine, sulle note del gruppo locale Odissea, la Tombola ormai più che centenaria tradizione e i fuochi d’artificio in musica. In continuità con la tradizione come narra lo scrittore tolfetano Ferdinando Bianchi nel libro “Il racconto dei Tolfetani” che già dal 1817 la festa patronale di componeva di globi aerostatici, mortaletti e banda”.