A Tolfa via del Calderaro è la più bella dell'estate • Terzo Binario News

Oggi la consegna della targa come vincitrice del concorso indetto dal Centro “La Rocca Aps”. Premiato pure l’Angolo più bello in via Sant’Antonio 10

Puntuale come ogni estate a Tolfa è arrivato il momento di incoronare la strada più bella, quella cioè che ha saputo fare il miglio uso dei tanti vasi di piante e fiori offerti ai residenti dal Centro La Rocca Aps.

Nei giorni scorsi, sfidando l’afa, la presidente del Centro Daniela Cedani ha guidato la giuria per i saliscendi del cuore antico del paese collinare, percorrendo strade, vicoli e piazze i cui abitanti si sono impegnati per decorare ed abbellire la zona attorno alle proprie case.I giurati erano Bruna Properzi, Rosella Morra, Graziella Marchiori, Mario Mellini, Roberto Calì e Cristiana Vallarino.

Alla fine della lunga e articolata passeggiata, che come sempre offre la possibilità di scoprire o riscoprire angoli del centro storico dimenticati, la giuria – riunitasi neli locali del Centro all’ingresso del Comune – ha fatto i conti dei vari punteggi attribuiti per la collaborazione fra i residenti, l’originalità, la fantasia e l’uso di materiali riciclati.

In tutti questi anni sono sempre state più o meno le stesse strade o piazze che, in estate o a Natale, si sono potute fregiare della targa. Ed infatti via Alta, per esempio, è sempre molto sufggestiva tutta sul tema del rosso, ma stavolta invece a vincere, con un discreto distacco dalle altre in gara, è stata una new entry: via del Calderaro che ha ottenuto 220 punti totali, con i giudici che hanno dato quasi tutti il massimo.

Del resto il lavoro fatto dagli abitanti, di tutte le età, è stato davvero notevole, come dimostrano le due foto sopra: ci sono stati i giovani che hanno riadattato e colorato in tinte in nuance i pallet di legno e le signore che hanno piantato e mantenuto rigogliosi i fiori avuti in regalo e non solo.

Non che i residenti di altre zone non si siano impegnati: lo hanno fatto quelli di piazza Colelli, che hanno voluto dedicare il loro lavoro alla signora Olga Fanti in Lucianatelli, un vero pilastro della comunità tolfetana purtroppo scomparsa di recente (foto sopra).

Ci sono stati poi singoli cittadini, come Cecilia, che ha abbellito la terrazza del civico 17 di via del Forno o quelli della parte alta di via Annibal Caro che hanno “giocato” con una vecchia bici. Per loro menzione d’onore.

La cerimonia di premiazione, con la partecipazione degli abitanti, di alcuni giurati e della sindaca Stefania Bentivoglio, c’è stata oggi alle 19 in via del Calderaro che ora potrà mostrare la targa di “Via più bella estate 2025” realizzata ancora una volta dall’artista locale Silvia Di Silvestro (foto nel titolo) . Novità 2025, un’altra apposita targa come “Angolo più bello” è andata inoltre alla signora Teresa che ha decorato in maniera originale, con molte piante grasse, la scaletta all’angolo di via Sant’Antonio 10 (foto sotto).