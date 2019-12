A Tolfa torna il presepe vivente Asda - Terzo Binario News

Buone feste a tutti, il gruppo ASDA vi dà il benvenuto, invitandovi il 29 dicembre dalle ore 17,30-19,30 a rivivere insieme una storia semplice, ma allo stesso tempo grandiosa.

La storia di una famiglia che cambierà il corso dell’intera umanità, la storia di un Bimbo che con la sua nascita illuminerà le tenebre della nostra esistenza, squarciando il buio della nostra fragilità, delle nostre sofferenze, delle nostre angosce, dei nostri limiti.

Gesù si fa uomo come noi, piccolo e indifeso nelle braccia di Maria e Giuseppe, desideroso di essere protetto dal loro e dal nostro abbraccio, dal loro e dal nostro amore.

Dopo 2 anni dall’ultima edizione

il gruppo ASDA è lieto di presentarvi nuovamente “E’ Nato per Te!!” in versione molto ridotta, purtroppo siamo rimasti solo 5 responsabili e quello che abbiamo fatto è un miracolo Natalizio.

IL GRUPPO ASDA RINGRAZIA DI CUORE TUTTI COLORO CHE HANNO RESO POSSIBILE IL NOSTRO PRESEPE

Stefano.Rodrigo.Gino.Riccardo.Francesco.Arcangelo.Mauro.Cesare.Federico.Daniele.

Micaela.Gigi.Raffaele.Alessia.Flaminia. Dario.Massimiliano…Persone Speciali…Angeli per noi…

IL COMUNE DI TOLFA che ci ha aiutato con l illuminazione,

L’UNIVERSITA’ AGRARIA, in modo particolare il Presidente ITALO

IL NOSTRO PARROCO DON GIOVANNI CHE CI HA INCORAGGIATO.

VOGLIAMO RICORDARE CON TANTA NOSTALGIA

CHI TANTI ANNI FA LAVORAVA PER LA STESSA META ….

TANTI RESPONSABILI CHE RICORDIAMO CON AFFETTO,

IN MODO PARTICOLARE I RESPONSABILI CHE CI GUARDANO DAL CIELO.

L’ ASDA AUGURA A TUTTI Buon Anno 2020 …BUONE FESTE— AL PROSSIMO ANNO. Giuseppina Esposito