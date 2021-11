A Tolfa torna il meraviglioso Villaggio di Babbo Natale - Terzo Binario News

Appuntamento da venerdì 17 a domenica 19 dicembre

Nei giorni che precedono le feste da oramai 8 anni è uno degli appuntamenti più attesi al Nord di Roma.

A Tolfa è pronto a tornare il meraviglioso Villaggio di Babbo Natale. Il suggestivo borgo antico della cittadina di collina è pronto infatti ad ospitare, nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 dicembre il Regno del volto più amato dai bambini: Santa Claus.

La magia della festa più bella dell’anno, il contesto magico che solo una realtà come Tolfa è capace di offrire affiancati ad una raffinata selezione di artigiani e a un susseguirsi di esibizioni di vari artisti, che sempre eccellono per stravaganza ed originalità tra i vicoli tolfetani, faranno del Villaggio di Babbo Natale, anche quest’anno, uno degli appuntamenti più attesi delle prossime settimane.

Ancora non sono stati resi noti i dettagli così come il programma completo, ma in collina l’attesa già è alta per un programma di Natale che vedrà il suo culmine, come tradizione oramai da tanti anni, della consueta “Pastorella” nella notte della Vigilia.

Sarà un momento di festa e tradizione, un fine-settimana di svago, tranquillità, magia e con un forte senso di ritorno alla normalità, dopo quasi due anni di restrizioni che purtroppo hanno segnato e minato fortemente anche le tradizioni locali.

Il villaggio è patrocinato dall’Amministrazione comunale della neo Sindaca Stefania Bentivoglio e organizzato da La Filastrocca Tolfa, l’Università Agraria, Città Slow e il sostegno della Regione Lazio.