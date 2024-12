A Tolfa slitta a domani l'apertura del Villaggio di Babbo Natale • Terzo Binario News

L’inaugurazione alle 14,30 con la parata per le strade del centro

A Tolfa il meteo sfavorevole ha costretto al posticipo l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale. L’assessore Alessandro Tagliani informa che l’apertura si terrà domani alle 14.30, con la Parata natalizia e con le splendide attrazioni in cartellone che proseguiranno fino a tutta la giornata di domenica 15.

Giunto alla sua XI edizione, il Villaggio è una manifestazione corale che coinvolge tutta la comunità tolfetana e territoriale, cresciuto a livelli esponenziali negli ultimi anni grazie alla particolarità e alla magia che è possibile apprezzare tra i vicoli del borgo.

Il Villaggio si sviluppa per tutta la camminata che collega la piazza centrale al centro storico fin sotto le mura della Rocca, in un complesso architettonico medievale di grande fascino, valorizzando angoli e piazze, e soprattutto le corti e i palazzi rinascimentali. La camminata inizia proprio da Piazza Vittorio Veneto dove saranno presenti espositori artigianali del mondo associazionistico locale e sarà possibile degustare dolci e bevande tradizionali, ma anche assistere a spettacoli musicali, canori e coreutici per l’intera durata della manifestazione. Continuando lungo via Roma dove si susseguiranno attrazioni per i più piccoli come la slitta elettrica di Babbo Natale, le vetrine della Rete di Impresa Borgo Experience, gli spettacoli di fuoco e bolle di sapone, giochi e animazione per bambini, ma anche la vetrina dei presepi artigianali, sarà possibile raggiungere la Casa dell’Omino di Pan di Zenzero, la Tana del Grinch e la casa degli Elfi Raccontastorie.

In piazza Giacomo Matteotti il circo previsto per sabato e domenica pomeriggio allieterà con storie, arti circensi e ilarità i più piccolini. Continuando la passeggiata sarà possibile recarsi in via delle Greppe per andare a trovare il Giocattolaio, Piazza del Forno presso l’Officina della Befana, pronta ad accogliere i bambini in una suggestionante officina con centinaia di scope e “attrezzi del mestiere”, in via Bartoli con la novità dell’anno dedicata a The Nightmare Before Christmas ed infine presso l’antico Palazzo comunale, splendido palazzo rinascimentale recentemente ristrutturato dove sarà possibile immergersi nella più tenue atmosfera natalizia: scrivere una letterina presso la “Posta”, gustare dolciumi con gli Elfi Golosoni, ammirare la bellissima galleria “Alberto Morra” dedicata a Babbo Natale ed infine salire sulle sue ginocchia per potergli raccontare i desideri di Natale nella casa di Babbo Natale. Ad accogliere al pianoterra, un coloratissimo Christmas Park.



Per le vie si alterneranno Street Band e giochi di luce, musiche e colori per riportare in una diffusa atmosfera natalizia giovani e adulti, trampolieri e il maestoso spettacolo itinerante di Madame Opera, l’artista di strada che camminerà per via Roma su una struttura di circa 4 metri di altezza, inonando le vie di canti natalizi.

L’apertura con la parata natalizia avrà l’animazione delle scuole Centro studi Danza di Letizia Costantini e New Dance Evolution Centre di Isabella Superchi, scuola di ginnastica artistica, il moto Rugged sulle note della Banda Musicale Giuseppe Verdi di Tolfa, che scorteranno i personaggi del Villaggio e la Grande Slitta con Babbo Natale.

“Invito tutti a partecipare – dice la sindaca Stefania Bentivoglio – e soprattutto ci tengo a ringraziare l’associazione “La Filastrocca” che organizza l’evento e anche tutti i collaboratori e i volontari che concorrono al successo della manifestazione ormai da oltre un decennio”.