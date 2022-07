A Tolfa sistemato il pozzo alla Pacifica: attingere acqua solo per animali e attività agricole • Terzo Binario News

Dal Comune di Tolfa arriva un comunicato che interessa molto la cittadinanza, soprattutto in questi giorni di siccità.

Sono stati ultimati i lavori inerenti al pozzo sorgente sito in via della Pacifica – località Campo Sportivo. Considerata la carenza idrica e la siccità nelle campagne, da oggi sarà possibile attingere acqua al suddetto pozzo solo per l’abbeveraggio di animali e le attività agricole.

È fatto divieto assoluto per qualsiasi altro tipo di utilizzo.