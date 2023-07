A Tolfa si dimette l'assessora alla Cultura Tomasa Pala: "Per motivi personali" • Terzo Binario News

Per ora la delega resta alla sindaca Stefania Bentivoglio che la ringrazia per il lavoro svolto

Tomasa Pala ha rassegnato le sue dimissioni da assessora del Comune di Tolfa. “Con estremo rammarico mi trovo costretta a comunicare le dimissioni, per ragioni di natura personale, dall’incarico di Assessore alle politiche culturali, processi di digitalizzazione, innovazione, valorizzazione del borgo e di Consigliere. Tale decisione trae origine da varie motivazioni personali. L’incarico che ho accettato e svolto con tanto entusiasmo ha comportato un carico di lavoro ed impegno sempre più costante e gravoso che non posso continuare ad assicurare. In questi anni ho dedicato larga parte del mio tempo all’incarico affidatomi portandolo avanti con passione e dedizione totale e grande volontà di mettermi in gioco e al servizio del nostro paese con la determinazione tipica del mio modo di pensare ed operare che credo di aver sempre palesato.

Ritengo corretto e doveroso restituire le deleghe affidatemi”.

“Rinnovo la stima nella Sindaca – continua Pala – ringraziandola per avermi dato la fiducia e l’opportunità di vivere un’esperienza dal punto di vista umano e politico, certa di aver svolto l’incarico in coscienza, senza mai avere altra guida che il bene pubblico e la tutela dell’Ente, con la massima trasparenza e correttezza e di aver operato sempre con l’ obiettivo di dare risposta ai problemi ed alle attese dei cittadini.”

Ecco come Stefania Bentivoglio commenta la decisione di Tomasa Pala: “Ringrazio Tomasa per il grande lavoro svolto in questi due anni sia come Assessore alla Cultura che come amministratore del Comune assidua e sempre presente alle iniziative del paese e a tutti i momenti Istituzionali. Abbiamo condiviso insieme alla giunta e agli altri consiglieri un lavoro fatto di impegni e di sacrifici tutto improntato alla crescita sociale e culturale del paese. Sono convinta che Tomasa seppur non più con un incarico istituzionale continuerà a lavorare insieme per il bene comune della comunità come sempre ha fatto”.

La sindaca, in attesa di una nuova nomina per l’assessorato, per ora, gestirà personalmente la delega lasciata da Tomasa Pala.