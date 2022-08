A Tolfa serata tra musica, danza e moda: c'è miss Drappo 2022 • Terzo Binario News

Venerdì la manifestazione, curata dalla Fidapa, abbinata al Drappo dei Comuni organizzato dalla Pro Loco

L’inizio di settembre a Tolfa vuol dire ancora folklore e tradizione. Dopo la fine di agosto in cui si sono iniziati, ora proseguono i festeggiamenti per il Patrono Sant’Egidio Abate con il cartellone per il XIII Drappo dei Comuni, organizzato dalla Pro Loco.

Prima della corsa vera e propria, che si tiene domenica pomeriggio – dopo il Drappo degli anelli della mattina -, giovedì sera c’è la cena di gala in piazza Vittorio Veneto, durante la quale si procederà all’abbinamento cavalli e comuni.

Poi la sera di venerdì 2, all’anfiteatro della villa Comunale la serata di moda, musica e danza curata dalla Fidapa (insieme alle rappresentanti delle associazioni ippiche tolfetane), alla fine della quale si eleggerà Miss Drappo 2022.

La manifestazione segue un copione diventato ormai consuetudine, che vede la partecipazione di stilisti o brand che offrono gli abiti con cui sfilano le concorrenti. Le uscite in passerella sono precedute da una sfilata di bambini e poi alternate da numeri di danza e canzoni. Alla fine, si assegneranno le due fasce: una dalla giuria tecnica e, l’altra da quella popolare, cioè dal pubblico.

Quest’anno a portare i propri splendidi vestiti da sposa e da cerimonia in collina da Civitavecchia è Esperia Spose. A presentare sarà Marika Compagnucci.

Ospite della serata Roberta Parigiani, ultima miss Drappo, eletta nel 2019 (foto grande) e Anna Maria Travagliati, modella e indossatrice, madrina dell’edizione 2022.

Le miss, in rappresentanza dei comuni che si contenderanno il Drappo, sono otto: Tolfa, Cristina Testa; Allumiere, Vittoria Lancia; Cerveteri, Morgana Nuccio; Canale, Giulia Modanesi; Civitavecchia, Lina Montanaro; Oriolo, Claudia Testa; S.Marinella, Flavia D’Aureli; Vejano, Marta Catarci.

A scortarle lungo la scalinata dell’anfiteatro altrettanti giovani Mister tolfetani.

Gli intermezzi musicali vedranno la giovanissima cantante Alessandra De Vellis accompagnata dalla sindaca Stefania Bentivoglio, all’organo.

I balletti saranno quelli di Miriam Brunori, del Centro artistico Danza di Marilena Ravaioli, e di nove ragazze, del Centro studi danza di Letizia Costantini.