A Tolfa, pieno di spiritualità alla Messa cantata col Purple Gospel Choir • Terzo Binario News

Come sempre si fa il pieno di spiritualità alla messa cantata dal Purple Gospel Choir di Tolfa.

Domenica 21 gennaio, nella cornice del santuario di Santa Maria della Sughera, sono risuonate le ugole viola con brani come Ride on King Jesus, Halleluja, Order my steps, The Name e Wade in the water. Finale più vivace con il Medley Gospel arrangiato dal sempre formidabile Timothy Martin che ha guidato come al solito i coristi in una riuscitissima performance. Al piano il maestro Andrea D’ammassa che ormai da diversi mesi fa parte della famiglia Purple.

Sentiti i ringraziamenti finali del sacerdote Don Martin che ha invitato il coro a presenziare ogni qual volta sia possibile alle messe perché la preghiera e il canto possano arrivare dritte al cielo e ai cuori.

Un grazie arriva anche dall’Associazione di Sant’Antonio Abate che ha organizzato le festività del weekend e invitato il coro alla messa.

– E’ sempre emozionante animare una messa -dichiara il presidente Maria Eugenia Grassi – il gospel e’ musica sacre quindi non può che trovare il suo habitat naturale durante la celebrazione di un sacramento. Che la nostra musica possa aiutare ad elevare la preghiera della nostra comunità.-

Molti i complimenti dei presenti, alcuni giunti anche dalle cittadine limitrofe che hanno speso splendide parole anche sui social. Tutti hanno aspettato la fine della celebrazione per battere le mani a ritmo di musica e salutare coristi e maestri, orgoglio del paese.