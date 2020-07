A Tolfa nuova sede del polifunzionale La Filastrocca - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Aria di festa, allegria e tanto colore. La nuova sede del centro polifunzionale dell’associazione “La filastrocca” è tutto questo e sarà presto molto di più. Si comincia col campo estivo per passare alle lezioni di inglese, francese o yoga.

L’inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco con fascia tricolore si è tenuta il pomeriggio di mercoledì 15, con tanto di taglio del nastro e brindisi. La cerimonia è arrivata alla fine di un mese di lavori incessanti che ha visto impegnate le componenti de “La filastrocca”, coi loro famigliari più i molti che le hanno aiutate nel dare nuova vita all’ex casa del custode delle plesso delle scuole medie, in via Salvo D’Acquisto, alle spalle del convento dei Cappuccini.

“A vederlo ora pare impossibile che fino a poche settimane fa il posto fosse un ricettacolo di rifiuti totalmente abbandonato – ha detto il primo cittadino Luigi Landi -, è stato fatto un lavoro immane, il cui merito va a “La filastrocca”. Qui potrà continuare a fare tante cose belle, come quelle già portate avanti negli anni scorsi, per Tolfa e i suoi abitanti di ogni età, ma soprattutto i più giovani. Grazie al bando vinto ora potrà contare su una sede adeguata e accogliente”.

“E stato faticoso, a volte disperante, ma abbiamo tenuto duro ed eccoci qui – ha sottolineato Marika Compagnucci, presidente dell’associazione -.Un risultato raggiunto con tutte le mie colleghe del direttivo Lidia Fabbi, Silvia Fiorelli, Annalena Belli e Maura Sgamma. E il prezioso il supporto di Italo Ciambella e Bruno Costantini dell’Università agraria e ancora di Raffaele Delle Chiese e di Simone Gobbi dei Cavalieri e poi dell’idraulico Claudio Carolini che ha fornito gratis la sua opera. E poi possiamo contare sulle insegnanti Stefania Bentivoglio per inglese, Jasmin per francese e Valeria per lo yoga”. Ma la lista dei ringraziamenti è stata davvero lunga visto che mariti, figli e amici hanno tutti, anche i più piccoli, dato il proprio contributo, armati di scope, pennelli e cacciaviti.

Parole sentite la Compagnucci le ha spese nel ricordare Mauro Conti, purtroppo da poco prematuramente scomparso: “Voleva fortemente che questo spazio venisse alla nostra associazione in cui lui credeva molto. Lassù dove si trova ora gli brilleranno gli occhi per la gioia”. Per Conti, ex amministratore comunale, un caloroso applauso che ha commosso la moglie Luisa, presente col nipotino Diego. “Naturalmente un grandissimo grazie va al sindaco e alla sua amministrazione” ha ribadito la presidente che poi ha illustrato i programmi futuri dell’associazione.

Sono sette anni che “La filastrocca” è attiva sul territorio, basandosi sulle proprie forze e finanziandosi con tutto quello che organizza, da mercatini ad altre iniziative. È all’impegno dell’associazione che si deve, fra l’altro, il consueto appuntamento a dicembre col Villaggio di Babbo Natale e la presenza nella sfilata dei carri di Carnevale, quest’anno col Motoclub. E poi ci sono stati i campi estivi, i corsi di recupero, di inglese. Adesso, con la sede nuova, arredata in maniera funzionale e colorata, con un grazioso giardino (c’è pure una piccola piscina), sarà ancora più gradevole partecipare alle varie iniziative. La sala, dotata di servizi igienici a norma, si può anche affittare per feste o eventi vari.

Il 20 luglio parte il campo estivo per bambini tra i 3 e 10 anni, dalle 8 alle 15. E l’attività dei laboratori creativi e di gioco non sarà solo al centro di via D’Acquisto. “Grazie al maneggio di Antonio Villella – spiega poi Marika Compagnucci – che si trova nei pressi di Tramontana, i bambini potranno vivere esperienze in mezzo alla natura e tra gli animali, pony e cavalli”. I posti sono limitati: per informazioni e prenotazioni chiamare Maura 3282733506 o Marta 3479875240.