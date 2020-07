A Tolfa nuova sede del polifunzionale la Filastrocca - Terzo Binario News

Quando si parla dell’universo bambini, la “Filastrocca” è sempre la stessa: un gruppo di giovani socie che si adoperano ogni anno per rendere i bambini di Tolfa ancora più felici. Ora che poi la nuova sede è stata completamente ristrutturata e resa più funzionale, le iniziative saranno moltiplicate. Lo ha detto a chiare lettere la vulcanica presidente, Marika Compagnucci, alla cerimonia inaugurale di ieri, citando l’amato Gianni Rodari.

“È difficile fare le cose difficili – ha rimarcato – ma è necessario imparare a farle, per una società migliore. Il monito di Gianni Rodari vale per i bambini ma anche per gli adulti. Se poi si ha la fortuna di poter contare su una squadra di persone straordinarie, che si spendono in toto per raggiungere l’obiettivo, allora il successo è garantito “.

Nel suo discorso di apertura, la Compagnucci – anche a nome delle socie Lidia Fabbi, Annarita Belli, Silvia Fiorelli e Maura Sgamma – ha ringraziato il sindaco Luigi Landi, fermo sostenitore del progetto, e l’indimenticato Mauro Conti, che ha sempre sostenuto il gruppo, incoraggiandolo anche nei momenti più difficili.

“Non è stato semplice ripristinare la sede – ha concluso la presidente – ma alla fine ci siamo riuscite e la soddisfazione è tangibile. Ripartiremo subito, già lunedì prossimo, con il consueto campo estivo per i bambini fino a dieci anni e, già a settembre, proporremo dei corsi di inglese, francese e yoga, mentre a dicembre penseremo come sempre al Villaggio di Babbo Natale. Intanto prosegue la nostra attività di animazione a compleanni, feste e matrimoni”. Non è stato facile rimettere in piedi tutto in così poco tempo. Ma, si sa, la determinazione è donna.