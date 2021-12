A Tolfa luminarie, animazione e spettacoli per entrare nel vivo dello spirito natalizio - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Tolfa è già illuminata a festa da diversi giorni, con il grande albero a cono al centro della piazza Vittorio Veneto e le luminarie lungo via Roma, via S. Antonio e piazza G. Matteotti (piazza Vecchia) dove svetta uno splendido albero illuminato. Sullo sfondo la fiabesca Rocca a far da cornice insieme alle tante vie, specie del cuore antico, addobbate e illuminate anche dai residenti. Così da entrare in lizza per il consueto premio “La via più bella a Natale 2021”. L’Amministrazione ha dato inizio ufficialmente al programma natalizio con la massima attenzione alla sicurezza, nel rispetto delle disposizioni vigenti anti-Covid, col prezioso aiuto della Protezione Civile, dei commercianti e delle varie associazioni coinvolte.

“Crediamo molto nella necessità di rispettare la tradizione in tutti i suoi aspetti, ma continuiamo a sognare in grande e in modo sempre più innovativo e accattivante- Così da promuovere la crescita economica e turistica del nostro paese – spiegano la sindaca Stefania Bentivoglio e l’assessore alle politiche culturali, innovazione e valorizzazione del borgo, Tomasa Pala – le scelte sono state oculate, mirate e programmate con forza e determinazione in modo che Tolfa possa essere anche in questo periodo meta ambita da quanti vogliano fare esperienze di arricchimento all’insegna dello star bene. Abbiamo continuato a scegliere la luce come mezzo di comunicazione per valorizzare e dare energia, una soluzione creativa e di tendenza per immergere le location di Tolfa nel sentito e suggestivo clima natalizio. Le nostre facciate, i nostri palazzi storici, le vie, gli scorci, diventano sempre più un palcoscenico a cielo aperto con scenografie vivide ed emozionanti”.

La chiesa di Sant’Egidio ospiterà il concerto natalizio, il 18 alle ore 18:30, mentre quello della Banda G. Verdi sarà il pomeriggio del 19, alle ore 18:30 a teatro dove, il 20 alle 21 andrà in scena lo spettacolo Christmas Dance a cura del Centro artistico Marilena Ravaioli. Il 21, in mattinata per la scuola primaria e nel pomeriggio alle 17, aperto al pubblico, sarà rappresentato lo spettacolo “Mary Poppins” della compagnia Margot Theatre, seguirà la premiazione Presepi a S. Egidio alle ore 18:30 e della via più bella a Natale, il 22 a cura del Centro Anziani. Il 23 Concerto di Natale del nuovo Purple Gospel Choir al Teatro Claudio alle 18, mentre la tradizionale Pastorella si muoverà nella notte tra il 23 e il 24.“Nella Pinacoteca continuano gli appuntamenti culturali – continua l’assessora Tomasa Pala: il 29, alle ore 17 con la presentazione del libro “Il viaggio intergalattico di Filù Filù” di Marzia Viola. Un racconto di formazione, ma soprattutto un messaggio rivolto al mondo degli adulti, in particolare quelli che lavorano proprio con i ragazzi. Il 4 gennaio, stessa ora, si presenta il libro “Una salita per amore-Donne al fronte” di Stefania Nosnan.

Il calendario delle feste si chiude il 6 gennaio “La Befana scende a Tolfa” ore 15, seguita a seguire proiezione cinematografica al Teatro Claudio.

Insomma, un ricco e variegato programma di cui la sindaca Stefania Bentivoglio e tutta la sua amministrazione di dicono decisamente soddisfatti: “Stiamo lavorando per non far mancare il senso di comunità, nel rispetto delle tradizioni, in un’atmosfera di allegria, ma sempre con un pensiero alle fasce più deboli e un maggiore senso di solidarietà. E ovviamente, nel rispetto dei protocolli di prevenzione Covid 19, l’obiettivo è creare attrazione e curiosità contingentata, assicurando la fruibilità degli spettacoli in tempi distesi”.