A Tolfa lavori allo Scoponi (si spera) per fine maggio - Terzo Binario News

Si attende il contributo sostanzioso dal Credito Sportivo

I lavori di ristrutturazione dello Scoponi rischiano di restare a metà. Il comune di Tolfa ha stanziato circa 150 mila euro per risistemare l’impianto della Pacifica ma ne mancano circa altri 350mila per la posa del manto in sintetico. Dovrebbe arrivare un contributo dal Credito Sportivo ma c’è la possibilità concreta che terminati quelli di sistemazione passi del tempo prima di vedere apparire il verde con le righe bianche a formare il terreno di gioco.

A piazzale Vittorio Veneto c’è soddisfazione da una parte, per un intervento atteso e reso ormai necessario dall’usura per gli anni di utilizzo intenso dello Scoponi. Dall’altra, la preoccupazione sia per il completamento dell’intervento che per l’incognita relativa alle normative sugli spogliatoi. Il Coronavirus infatti potrebbe far cambiare i parametri relativi agli spazi e allora la grana sarebbe enorme. <A prendere l’appalto – racconta il primo cittadino tolfetano Luigi Landi – è stata la ditta civitavecchiese Lo Monaco e in questa prima fase sono previsti interventi profondi. Dovrà essere rifatto ex novo il drenaggio, rimosse le attuali reti di recinzione, approntare una nuova gittata di cemento sulla quale posare il manto, riposizionare, l’impianto di irrigazione. Insomma, un bel lavoro profondo”.

Stando alla determina del comune collinare, l’azienda ha accettato l’incarico con sconto, visto che alla fine basteranno circa 90 mila euro.

Solo che adesso inizia un capitolo nuovo: quello relativo al manto: <Da soli non ce la facciamo economicamente a sostenere il costo – riprende il sindaco – così ci siamo rivolti al credito sportivo, con il quale si è generata un’interlocuzione proficua. L’ente ha manifestato la volontà di contribuire per la parte mancante affinché l’impianto sia completo. A giorni attendo l’uscita di un loro bando al quale Tolfa parteciperà con la quasi certezza che venga assegnato ed erogato il fondo”.

utto a posto quindi? Non ancora. Perché poi ci sono i tempi dell’assegnazione dei lavori e per la posa del manto serve una ditta specializzata che si occupi solo di questo. Visto il periodo reperirne una non sarà facile, ma a preoccuparmi è il tempo che intercorre fra la chiusura di un cantiere e l’apertura del nuovo>.

Nel computo generale dell’opera non è prevista la ristrutturazione degli spogliatoi. <E questo mi preoccupa. Cambieranno i parametri per questo tipo di spazi? L’edifico è vecchio di decine di anni e portarlo a norma potrebbe rappresentare un salasso. Speriamo di riuscire a sfangarla” ’augurio del primo cittadino di Tolfa.