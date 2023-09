A Tolfa la Festa della Radica chiude l'estate all'insegna delle tradizioni e dei giochi popolari • Terzo Binario News

Puntuale a Tolfa arriva il weekend dedicato alla Festa della Radica, quella che chiude il cartellone dei tantissimi appuntamenti estivi che animano ogni estate del paese collinare.

La “Festa delle Tradizioni Popolari – La Radica” nasce nel 2011 e rappresenta oggi un evento culturale e sociale legato alle tradizioni di grande rilevanza regionale. Lo scopo è quello della tutela, del mantenimento delle tradizioni popolari, della riscoperta delle radici, non solo legate ai Monti della Tolfa, ma di tutta la regione Lazio. E anche il voler far rivivere, riappropriarsi e valorizzare il patrimonio culturale dell’intero territorio, del suo artigianato, dei suoi prodotti tipici e delle sue peculiarità in generale.

I prossimi sabato e domenica, nel cuore del centro storico della città di Tolfa, le aree interessate alla manifestazione, vengono allestite con stile antico/povero appartenente al Lazio di una volta, quello “contadino butteresco e maremmano”. Le cantine per l’occasione vengono aperte e decorate con antichi attrezzi di lavoro per ospitare artigiani, pittori, fotografi e scultori. Ogni anno viene realizzata una scenografia studiata del dettaglio per far fare al visitatore un salto nel passato facendogli rivivere, riscoprire o conoscere quel mondo antico, passato, fatto di sacrificio di genuinità e soprattutto di semplicità che appartiene alla nostra cultura e tradizione. Lungo le vie vengono espositi accessori di antichi lavori, foto storiche, maniscalchi che effettuano dimostrazioni di ferratura a cavalli ed asini, espositori di giochi di una volta, cibi frugali ed espositori di prodotti tipici.

Si fanno giochi popolari per bambini e adulti con il coinvolgimento dei rioni, delle associazioni sportive, dei visitatori che provengono da tutto il Lazio. Molto atteso il torneo di Tiro alla Fune intercomunale. Altro momento davvero originale e seguito è la processione folcloristica “Banno e’ Morto Nino”. Quest’anno ci sarè pure la sfilata delle Maschere Zoomorfe.

Non manca l’esposizione di prodotti tipici a Km0 e di artigianato e nemmeno aree ricreative e formative dedicate ai bambini e un concerto di musica popolare completamente gratuito con scopo sociale e culturale.

La festa è organizzata dal Comune di Tolfa, in collaborazione con l’associazione Generatio 90, l’Università Agraria di Tolfa, con la partecipazione di associazioni no profit del territorio, Slow Food, Città Slow International, Biodistretto “Maremma Etrusca e Monti della Tolfa” e con il coinvolgimento negli anni della Comunità Montana Monti della Tolfa, dei comuni della Regione Lazio, inoltre ha ricevuto negli anni i patrocinii dalla Provincia di Roma, del Consiglio Regionale del Lazio.