A Tolfa i libri della biblioteca li porta la Prociv - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

A Tolfa i libri li porta a casa la Protezione Civile. L’interessante iniziativa la si deve alla biblioteca comunale del paese collinare per venire incontro ai molti frequentatori dei locali al primo piano del Polo culturale costretti a rinunciare alle visite a causa dell’emergenza sanitaria. Ecco quindi che da mercoledì 30 aprile e poi per ogni mercoledì è attivo il servizio dei libri a domicilio.

Come fare è facile: basta chiama la biblioteca il mercoledì dalle 10 alle 13 al numero 0766-92127. Il libro vi arriverà direttamente a casa già nel pomeriggio Le consegne saranno effettuate in collaborazione con la Protezione Civile, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’ emergenza Covid-19 Per agevolare la scelta sono pure proposti dei titoli in una lista consultabile sul sito www.poloculturaletolfa.it Si possono prenotare da 1 a 3 libri e riconsegnare alla riapertura al pubblico della biblioteca.