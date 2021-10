A Tolfa ecco la giunta di Stefania Bentivoglio: la vice sindaca è Laura Pennesi - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

A dieci giorni dalla sua proclamazione, la nuova amministrazione comunale tolfetana ha ufficializzato gli incarichi della giunta capitanata dalla sindaca Stefania Bentivoglio che ha vinto il confronto con Mario Curi collezionando l’85,99% dei voti. E si avvia a sedere nei banchi dell’aula del municipio per il primo consiglio comunale, il 22 ottobre, alle 17.

Gli assessori della nuova giunta sono: Laura Pennesi con delega alle politiche economiche e finanziarie e alla pubblica istruzione e che, forte delle 520 preferenze collezionate, ricoprirà pure la carica di vice sindaca; Mauri Folli con delega alla programmazione e progettazione delle opere pubbliche e al patrimonio; Alessandro Tagliani con delega alle politiche sociali e allo spettacolo e Tomasa Pala con delega alle politiche culturali e ai processi di innovazione e digitalizzazione.

Per la lista vincitrice della competizione, “Tolfa Scenari Futuri”, siederanno in consiglio anche Flavio Morreale, Domenico Lucianatelli, Valeria Pacchiarotti e Giampaolo Mura. L’opposizione, espressione della lista “Tolfa Cambia”, oltre che dal candidato sindaco Mario Curi, sarà rappresentata da Marcello Chiavoni, Chiara Riversi e Sharon Carminelli.“Si tratta di una giunta dunque ormai operativa che si appresta alla approvazione dei primi atti. Una squadra nuova che vuole essere espressione della continuità ma al tempo stesso aprire ulteriori scenari futuri per il paese di Tolfa – spiega la sindaca Bentivoglio -“. L’intera maggioranza lavora da giorni per finalizzare le attività in itinere e programmare quelle future”.La sindaca, che sta affiancando tutti i giorni gli uffici comunali nell’espletamento di tutte le procedure, ringrazia tutta la struttura comunale, tutti i componenti della lista e tutta la cittadinanza che hanno mostrato affetto e voglia di collaborazione.