A Tolfa conto alla rovescia per il Torneo dei Butteri rionale: sabato la sfilata, domenica la gara • Terzo Binario News

E’ cominciato il conto alla rovescia per il 33^ Torneo dei Butteri, atteso per domenica 30 luglio. Alla Nocchia si sfideranno le squadre dei 7 rioni tolfetani: Poggiarello (vincitore l’anno scorso), Cappuccini, Rocca ,Sughera, Casalaccio, Lizzera, Battaglione di S. Severa. Si tratta della fase rionale, cui seguirà poi la regionale, in agosto, con il rione vincitore che affronterà le squadre dei comuni del comprensorio.

Prima della gara, però, c’è attesa per la sfilata del 29 luglio sul tema: “La coltivazione del grano nell’economia tolfetana”. Dalle 17 percorreranno il centro del paese vacche con giogo e una settantina di donne/uomini/ragazzi/ragazze che indossano i vestiti tradizionali degli abitanti di Tolfa. Ciascuno porterà gli attrezzi e gli utensili per la preparazione del terreno e per la semina del grano (zappe, corvelluzzo, sporte, balle ecc.) e per la mietitura falcetto, canne paradito (cannelle), covoni. A chiudere la banda musicale “Giuseppe Verdi”.

La giornata di sabato si chiude con la cena del buttero, al giardino della villa comunale, alle 20. Cucina Antonio Morra (Buzzico) che offrirà un tipico menù a 20 euro. Prevista l’opzione bambini a 10 euro. E’ obbligatoria la prenotazione, possibilmente entro oggi. Concesso qualche giorno di tolleranza.

L’organizzazione della più importante manifestazione tolfetana è a cura della Pro Loco, presieduta da Felice Tidei, coadiuvato dalla vice Angela Ceccarelli. L’associazione ogni anno indice il concorso per il drappo del Torneo, che deve rispecchiare il tema scelto. Il cencio numero 33 lo realizzerà l’artista locale Silvia Di Silvestro.

