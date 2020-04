A Tolfa arrivano 2 milioni per la sicurezza a scuola - Terzo Binario News

Il MIUR ha pubblicato il piano di finanziamento per le strutture scolastiche, che assegna la somma di € 2.043.394 al Comune di Tolfa secondo il progetto presentato e finalizzato a “Interventi di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, messa in sicurezza nella scuola primaria/infanzia di via Lizzera 19”.

“Si è trattato – afferma il Sindaco Landi – di un percorso lungo da un punto di vista tecnico e amministrativo che porterà la storica struttura scolastica di via Lizzera, realizzata negli anni sessanta, ad essere adeguata sismicamente”.

In questi anni comunque l’amministrazione comunale si era già prodigata per la realizzazione di opere necessarie all’ottenimento delle certificazioni di prevenzione incendi su tutte e tre le scuole che insistono sul territorio – oltre alla elementare la media e quella della frazione di Santa Severa Nord – con fondi comunali.