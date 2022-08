A Tolfa al via i festeggiamenti per il Patrono Sant'Egidio Abate • Terzo Binario News

Concerti, mostre, corsa podistica e gare equestri per tutto il weekend: gran finale con la tombola in piazza e i fuochi d’artificio

Il lungo calendario dell’estate tolfetana ha ancora molto da offrire per chi volesse trascorrere qualche ora al fresco della collina.

Comiciano infattti questo fine settimana, dal 26 al 28 agosto, i festeggiamenti in onore del Patrono S. Egidio Abate.

Apre venerdì sera Annalisa Minetti (nella foto del titolo) in concerto in piazza Vittorio Veneto alle 21:30.

Quella di sabato 27 sarà una giornata molto piena: a Palazzo Buttaoni alle 17:30 torna l’atteso concerto “I love Opera” promosso dal Circolo Poetico Battilocchio, mentre alle 18,30 si corre la 22esima edizione de “L’ Arrampicata”, gara podistica promossa dall’associazione Airone.

In serata Equipe 84 in concerto alle 21 sempre in piazza Vittorio Veneto.

Domenica 28 spettacolo musicale alle 21 con il gruppo Soreta&Kamorra, del Me Pizzica Tour. A seguire la consueta tombola di Sant’ Egidio alle 22,45, al termine alle 23,30 il tradizionale e molto atteso dai tolfetani lo spettacolo pirotecnico.

Inoltre, venerdì e sabato esporrà, presso l’Atrio Comunale, l’artista Silvia Di Silvestro (autrice dei Drappi del Torneo dei Butteri 2022) e la sua associazione “Artiamo”.

E ancora, domenica 28, sarà la volta del 5° Palio degli Anelli promosso dall’associazione “Cavalieri di Tolfa” presso il Centro equestre Cedraulli, alle 16.

Si concluderanno i festeggiamenti il 31 agosto, alle ore 20, con la solenne processione in onore del Patrono S. Egidio Abate e a seguire il tradizionale “Innalzamento dei globi aerostatici”.

Naturalmente, oltre a godere dell’intrattenimento offerto dai vari spettacoli, vale la pensa fare un giro per il centro storico del paese, ammirarare i negozi d’artigianto in pellame, e magari arrampicarsi fino alla Rocca. Per rifocillarsi c’è l’imbarazzo della scelta tra i vari locali che offrono i prodotti enogastromici a km 0.

Appena pochi giorni e settembre inizierà all’insegna della Corsa del Drappo con l’abbinata elezione di Miss Drappo.