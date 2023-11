A Testa di Lepre il Comune di Fiumicino ricorda i caduti di Nassiriya • Terzo Binario News

Il 12 novembre alle ore 10, a Testa di Lepre, nel piazzale della Chiesa di Largo Formichi 16, si terrà la cerimonia di commemorazione in onore delle vittime di Nassirya, organizzata dall’amministrazione comunale di Fiumicino e dall’Associazione Nazionale Carabinieri sezione “Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto”.

“Il 12 novembre 2013 in durante la missione internazionale di pace di Nassirya, a causa di un attentato, morirono civili e carabinieri. Stiamo vivendo un periodo storico dove purtroppo le guerre imperversano in tanti paesi del mondo e spero che la commemorazione per le vittime di Nassirya possa rappresentare anche uno spunto di riflessione sul valore della pace”. Commenta il Vicesindaco di Fiumicino Giovanna Onorati che sarà presente all’evento.

Il programma della cerimonia prevede: ore 10 lo schieramento delle rappresentanze, a seguire l’alzabandiera con inno suonato dalla fanfara dei carabinieri; deposizione della corona da parte del Vicesindaco di Fiumicino benedetta dal parroco di Testa di Lepre, Padre Reinaldo Cruz De Santana. In conclusione la preghiera del carabiniere e gli onori finali.