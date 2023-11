A Telecivitavecchia si dimettono in tre dal cda: "Clima avvelenato" • Terzo Binario News

Lasciano la presidente Busato oltre ad Alessi e Tombolelli; i soci lavoratori: “Si apre una fase nuova con Ivano Iacomelli, Alessandra Sacco e Dario Curcio in consiglio di amministrazione”

Tre membri del consiglio di amministrazione di Trc annunciano che le dimissioni sono state rassegnate oggi. La nota

“Con grande rammarico dobbiamo riconoscere che il clima in seno alla cooperativa ha subito in questi mesi un profondo deterioramento che ha investito le stesse relazioni interpersonali, in particolare tra i soci lavoratori, rendendo difficile la collaborazione e la gestione solidale dell’emittente.

La tensione si è manifestata con toni sempre più accesi fino ad avere una eco negativa anche negli stessi organi di informazione cittadini, culminata poi nell’ultima assemblea dei soci.

Quello che è stato per anni un luogo dove la comunanza degli intenti e la solidarietà sono state le caratteristiche che l’hanno distinto, si è trasformato radicalmente fino a diventare terreno di contrasti profondi.

Noi che abbiamo accompagnato la vita di Trc, per alcuni persino dalla sua nascita 40 anni fa, che pensiamo di aver dato un significativo contributo per farne luogo di pluralismo e di cultura e che abbiamo sempre visto l’emittente lontana da condizionamenti, facciamo fatica a pensarla diversa, lacerata al proprio interno.

Abbiamo per quel che ci riguarda operato senza interessi di sorta, ed abbiamo cercato di assecondare progetti di ristrutturazione che non alterassero la natura originaria dell’emittente e che nel contempo dessero prospettive stabili a chi ci lavora.

L’8 luglio dichiarammo formalmente che, anche lasciando i nostri incarichi (sempre rigorosamente volontari), avremmo facilitato percorsi di riorganizzazione anche se non corrispondenti alla nostra visione, ma ritenuti adeguati dalla maggioranza della base sociale.

Non è importante sapere se quella che si sta intraprendendo sia la strada voluta dalla maggioranza: ma pensiamo non sia salutare per la cooperativa una conta, risultato di una faida interna.

Questo terreno non ci interessa e non corrisponde in alcun modo allo spirito con cui abbiamo partecipato da sempre alla vita di TeleCivitavecchia.

È per questo che abbiamo deciso di rassegnare le nostre dimissioni dal Consiglio di Amministrazione, con la serenità di chi sa di aver compiuto il proprio dovere nell’esclusivo interesse della cooperativa, cercando di tutelarne la struttura e il ruolo che storicamente ha avuto.

Vogliamo formulare a chi si assumerà l’onere di dirigerla, i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che TRC continui comunque ad essere, come per il passato, una eccellenza nel sistema dell’informazione”.

Consiglieri del CDA Rita Busato, Piero Alessi e Lorenzo Tombolelli

Qui invece la nota dei soci lavoratori: “I soci lavoratori prendono atto delle dimissioni dal Consiglio di amministrazione di Trc di Rita Busato e Piero Alessi.

Ringraziamo la presidente Rita Busato, i consiglieri uscenti e tutti i soci della cooperativa a noi cara, per il lavoro svolto fino ad oggi e per l’impegno profuso per cercare di dare un futuro migliore a noi soci lavoratori.

Da oggi per noi si apre una nuova fase che siamo sicuri sarà positiva sia per il presente che per il futuro della cooperativa.

Facciamo il nostro più grande in bocca al lupo al nuovo consiglio di amministrazione eletto in assemblea del 24 ottobre scorso che a seguito delle dimissioni odierne rimane rappresentato da Ivano Iacomelli, Alessandra Sacco e Dario Curcio”.

I soci lavoratori di TRC Telecivitavecchia Alessandra Sacco, Maria Luisa Tufoni, Marco Mondelli, Adrian Montagnani e Dario Curcio