“A tavola nel Medioevo: grani e farine": a Tarquina sabato laboratorio di cucina • Terzo Binario News

All’Infopoint della Barriera San Giusto dalle 15 lezione con la cuoca Vittoria Tassoni. Consigliata la prenotazione

Termina con un laboratorio di cucina il ciclo di eventi culturali e didattici organizzato dal Comune di Tarquinia – Assessorato alle Aree Archeologiche, Biblioteca ed Archivio per il mese di gennaio, ispirato alla figura storica del cardinale Giovanni Vitelleschi e legato al dipinto della Madonna di Filippo Lippi, esposto fino al 4 marzo presso il Museo Archeologico di Tarquinia.

L’incontro di sabato 25 gennaio prevede un viaggio nel tempo dal punto di vista enogastronomico con un interessante Laboratorio di cucina dal titolo “A tavola nel medioevo: grani e farine”, tenuto da Vittoria Tassoni, cuoca itinerante dell’Alleanza Cuochi Slow Food, ed offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire e preparare piatti tipici dell’epoca medievale utilizzando grani e farine locali.



L’appuntamento è alle ore 15 presso l’Infopoint di Barriera San Giusto. Il laboratorio è pensato per un massimo di 15 partecipanti e si consiglia di prenotare in anticipo per assicurarsi la partecipazione. Si raccomanda di portare un grembiule e una teglia di ceramica o alluminio (circa 10×15 cm).

Un ringraziamento speciale va all’azienda agricola “La Turchina” e all’erboristeria “Mirtilli e Merletti” per la loro preziosa collaborazione.

Dettagli sull’evento:

• Data: Sabato 25 gennaio 2025

• Orario: ore 15.00

• Luogo di incontro: Infopoint, Barriera San Giusto

• Durata: 3 ore circa

• Partecipanti: Massimo 15 persone

• Consigli: Portare un grembiule e una teglia di ceramica o alluminio (circa 10×15 cm).

• Costi: 12 euro per gli adulti e 6 euro per i giovani tra i 13 e i 17 anni, i bambini sotto i 13 anni non pagano.

Prenotazioni e informazioni: Per informazioni e iscrizioni, contattare l’Infopoint al numero 0766.849282 o alla mail turismotarquinia@gmail.com o online al link https://tinyurl.com/itinerari-a-tarquinia

Questo evento offre un’occasione di conoscere una Tarquinia poco nota, tra gusto e tradizione culinaria!