A Tarquinia torna il concorso fotografico "Presepe in famiglia" • Terzo Binario News

Il presepe vincitore del premio assoluto che riuscirà a conquistare la giuria. Quello più originale. Quello più artistico e scenografico che saprà raccontare la storia di una tradizione secolare.

L’associazione cultura Viva Tarquinia, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, presenta la nuova edizione del concorso fotografico “Presepe in famiglia”, la cui partecipazione è riservata ai cittadini tarquiniesi di ogni età, con una sezione speciale aperta alle persone non residenti nel comune etrusco, che vogliono mantenere viva una delle tradizioni più sentite del Natale. “Ricorrono quest’anno gli 800 anni dalla nascita del presepe – sottolineano dall’associazione culturale Viva Tarquinia -. Il 24 dicembre 1223 San Francesco di Assisi creava la prima rappresentazione della nascita di Gesù a Greccio”.

I presepi possono essere realizzati individualmente o da gruppi di persone, in casa o nelle chiese. L’iscrizione è libera e gratuita. Per partecipare occorre inviare entro il 5 gennaio 2024 una email a ass.cult.vivatarquinia@gmail.com, cui allegare delle fotografie (obbligatorie) ed eventualmente un video del presepe, il suo titolo, il nome dell’autore o i nomi degli autori, le dimensioni della rappresentazione e il materiale usato per allestirla. “Alla fine delle feste natalizie, dal 7 gennaio 2024, i membri della giuria valuteranno tutto il materiale fotografico inviato e sceglieranno i vincitori – conclude la presidente di Viva Tarquinia -. La premiazione si terrà entro la fine di gennaio”.