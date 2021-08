A Tarquinia “Passaggi letterari” domani alle 21.30 - Terzo Binario News

“Passaggi letterari”, il 3 agosto alle 21.30 secondo appuntamento con La Lestra nell’ex mattatoio. Di scena “Ritratti- Premio Tarquinia Cardarelli”.

Verranno proiettate le foto di Roberto Ercolani relative al Premio Cardarelli con i suoi insigni relatori e verranno letti alcuni brani delle prose cardarelliane a cura di Eleonora Santi, Piero Rosati, Claudia Perugini e Anna Maria Vinci. Il primo incontro con Benedetta Merlini è stato un successo , stasera spazio a Cardarelli.

“Roberto Ercolani – riferisce il presidente della Lestra Angelo Centini – restauratore di opere d’Arte e fotografo . Ha seguito per sua scelta e vicinanza all’ assessorato alla cultura da me diretto tutti gli eventi del premio Tarquinia Cardarelli, un lavoro prezioso e incomparabile e che ha messo a disposizione dell’associazione.

Una serata anche per ricordare Luciano Marziano un caro amico e stretto collaboratore del premio Cardarelli. Un pensiero va anche a Massimo Onofri direttore artistico del premio per come ha diretto e curato tutte le tre fasi della manifestazione ,incontro con gli autori, il processo e la premiazione . La serata verrà allietata anche con alcune letture cardarelliane.

Credo che dopo anni di fermo sia necessario riprendere una attività culturale degna di questo paese che abbia in Cardarelli un punto fermo e centrale”.

La Lestra

Pres. Angelo Centini