A Tarquinia la XVI edizione di PAGINEaCOLORI - Terzo Binario News

Spettacoli, arte, laboratori didattici, mostra, incontri con illustratori e autori. Il tutto nel cuore di Tarquinia (VT), il suo centro storico, tra il teatro “Rossella Falk”, palazzo Bruschi Falgari, sede della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, e l’oratorio di Santa Croce.

Torna “PAGINEaCOLORI” di nuovo in presenza, dopo l’edizione digitale del 2020 per il covid. Il tema scelto per il 2021: “Se non erro. Sbagli, abbagli e varie erranze”.

La presentazione del festival della letteratura e delle arti visive per ragazzi si svolgerà il 30 ottobre, alle ore 17, al teatro “Rossella Falk” (piazza Cavour). Saranno presenti l’assessore alla cultura del Comune di Tarquinia Martina Tosoni; la presidente del consiglio comunale Federica Guiducci; la direttrice artistica del festival Roberta Angeletti; il responsabile della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” Luca Gufi; la consigliera della Regione Lazio Silvia Blasi; Valeria Peparello, per l’associazione di promozione sociale Dandelion; e il responsabile delle Aree politiche sociali di Unicoop Tirreno Roberto Giomi.

A seguire, alle ore 17,30, lo spettacolo della compagnia torinese Tedacà, “Servizio Favole”, aprirà “PAGINEaCOLORI”. Per la regia di Simone Schinocca e con un cast tutto al femminile formato da Valentina Aicardi, Francesca Cassottana, Giulia Guida e Valentina Renna, “Servizio Favole” è uno spettacolo ironico liberamente ispirato alle favole di Gianni Rodari e incentrato sulla visione positiva dell’errore. Un’opera teatrale ideata per un pubblico di bambini e per le loro famiglie.

Nell’oratorio di Santa Croce (in via Giuseppe Garibaldi), recentemente restaurato e messo gentilmente a disposizione da don Agusto Baldini (parroco presso Santi Giovanni Battista e Leonardo) si svolgeranno ogni domenica, tra il 31 ottobre e il 21 novembre, i laboratori didattici dedicati ai bambini. Marco Bertarini, contastorie di grande esperienza e sensibilità, aprirà il ciclo, il 31 ottobre, con un doppio appuntamento: la mattina, alle ore 11, e il pomeriggio, alle ore 16.30. Si proseguirà il 7 novembre, alle ore 16,30, con l’illustratrice Chiara Armellini; il 14 novembre, alle ore 16,30, con Roberta Angeletti; per concludere il 21 novembre, alle ore 16,30, con l’illustratore Marco Somà.

Sono previsti incontri formativi per insegnanti, genitori, educatori e appassionati di letteratura e arti visive per ragazzi. Due saranno online: il 5 novembre, alle ore 17.30, con Alice Bigli, allenatrice di lettura ed esperta di letteratura per l’infanzia; il 15 novembre, alle ore 17.30, con Alessandro Bonaccorsi, pensatore visivo, disegnatore, autore e ideatore del progetto “Disegno Brutto”.

Alla Sala degli Specchi, di palazzo Bruschi Falgari, in via Umberto I, si terranno quelli in presenza: l’8 novembre, alle ore 17,30, con Maddalena Lucarelli, editor di Fatatrac; il 12 novembre, alle ore 17,30, con Maria Vittoria Alfieri, esperta d’innovazione didattica, e Valeria Melchiorre, autrice di contenuti educativi; il 26 novembre, alle ore 17,30, con Francesca Corrado, economista ricercatrice, imprenditrice e presidente de “La Scuola del Fallimento”; il 28 novembre, alle ore 18,30, si terrà un reading in musica con l’autore di racconti e saggi divulgativi rivolti ai ragazzi, Daniele Aristarco, e il compositore Gianfranco “Giufà” Galati.

La mostra degli autori e degli illustratori, il “cuore” di PAGINEaCOLORI, sarà ospitata per tutto il mese di novembre a palazzo Bruschi Falgari. Saranno esposte le opere di Alessandro Ranghiasci, Alessandro Sanna, Atak, Beatrice Alemagna, Béatrice Rodriguez, Benjamin Chaud, Chiara Armellini, Corinna Luyken, Desideria Guicciardini, Franco Matticchio, Loricangi, Marco Somà, Paolo Proietti, Sophie Fatus, The Fan Brothers. Sarà visitabile dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19; la domenica, dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19. Sono previste visite guidate per le scuole e per gruppi su prenotazione, a cura degli studenti dell’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia.

Con la fine di novembre si concluderà il “primo tempo” del festival, che riprenderà nei primi mesi del 2022. In programma gli incontri per le scuole con gli autori Janna Carioli, Giusi Quarenghi e Chiara Valentina Segré; l’incontro formativo “Eroine ed Eroi in corso” (dal titolo dell’omonimo libro edito da Carthusia) organizzato da UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria e a cura della psicologia e psicoterapeuta Tiziana Luciani: conferenze, percorsi laboratoriali, workshop e altre attività culturali, in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia.

Per lo spettacolo teatrale “Servizio favole” (ingresso libero) è obbligatoria la prenotazione rivolgendosi all’Infopoint o chiamando lo 0766 849282. Per nuove disposizioni anti-covid, sarà possibile usufruire di tutti i posti del teatro. Per accedervi sono indispensabili il green pass (per gli adulti), il controllo della temperatura e indossare la mascherina.

Per gli incontri formativi e le visite guidate alla mostra occorre rivolgersi alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” (telefono 0766 849283/84, email cultura@tarquinia.net).

I laboratori domenicali sono a numero chiuso (numero massimo di partecipanti 20 per ogni laboratorio). È necessaria la prenotazione, inviando una mail a laboratoripagineacolori@gmail.com (specificando nome e cognome del bambino, età e data dell’attività) e il versamento di un contributo di 2 euro.

Il festival “PAGINEaCOLORI” è organizzato con il sostegno della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia (Assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”), della Fondazione Cariciv e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con l’associazione Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia, la Società Tarquiniense d’Arte e Storia e l’associazione Tra i Rami dell’Arte.

Per essere aggiornati, si possono seguire la pagina Facebook “Pagine a Colori Festival”, l’account Instagram “Festivalpagineacolori” e il sito www.pagineacolori.it.