A Tarquinia la campagna di prevenzione ed educazione stradale della Polizia • Terzo Binario News

La campagna itinerante di prevenzione e di educazione stradale della Polizia di Stato “E… State con noi” vedrà la città di Tarquinia come meta del suo tour il prossimo 31 agosto a Tarquinia Lido, piazza delle Naiadi, dalle ore 18.

L’iniziativa, che ha preso l’avvio il 30 giugno scorso, raggiungerà alla fine del percorso fino a trenta località in tutto il territorio nazionale, e ha come obiettivo la diffusione di concetti di prevenzione e di educazione stradale.

Dopo l’ampio successo riscosso nella precedente edizione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha infatti voluto rilanciare anche per il 2023 questa campagna che si rivolge particolarmente a genitori, studenti, insegnanti, famiglie e visitatori.

L’iniziativa “E…State con noi” prevede la presenza di operatori della Polizia Stradale, della Lamborghini della Polizia di Stato e del “Pullman Azzurro”, allestito con tecnologie di ultima generazione, per promuovere nelle piazze italiane coinvolte la sensibilizzazione, specialmente dei più giovani, verso la sicurezza stradale.

Pubblicato lunedì, 28 Agosto 2023 @ 13:47:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA