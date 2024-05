A spasso sui motorini risultati rubati e intestati a una società di noleggio • Terzo Binario News

Nei guai due giovani, di 18 e 16 anni, entrambi con precedenti; gli interventi dei carabinieri in zona Corviale; in via Casetta Mattei sanzionato con 2mila euro un esercizio commerciale

I Carabinieri della Stazione di Roma Trullo, con il supporto di altre pattuglie della Compagnia di Roma Eur e i Carabinieri del Nas di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Corviale, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia. Complessivamente, nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero due persone e sanzionato amministrativamente il titolare di un’attività commerciale.

Nel dettaglio, un 18enne originario del Brasile e un minorenne di 16 anni di Roma, entrambi con precedenti, sono stati denunciati dai Carabinieri, poiché gravemente indiziati del reato di ricettazione, perché sorpresi alla guida di due ciclomotori e relativi caschi protettivi, risultati rubati e intestati a una società di noleggio a cui sono stati restituiti.

In via Casetta Mattei, i Carabinieri hanno contestato al responsabile di un’attività commerciale la violazione amministrativa per mancata applicazione delle procedure di autocontrollo, sanzionandolo con una multa di 2mila euro.

Nel corso delle verifiche i Carabinieri, hanno sorpreso quattro cittadini, trovati in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana per cui sono stati segnalati alla Prefettura di Roma, quali assuntori.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 100 persone, tra cui 12 cittadini sottoposti a misure restrittive, eseguito verifiche su 40 veicoli, effettuato 6 posti controllo e sanzionato un motociclista, per guida senza patente poiché mai conseguita.