A spasso con hashish e cocaina: fermati dalla Guardia di Finanza a Civitavecchia - Terzo Binario News

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito del

dispositivo di controllo sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione del

coronavirus, hanno denunciato due soggetti per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze

stupefacenti.



In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Civitavecchia, coordinate dal locale

Gruppo, hanno sorpreso nel centro della città un soggetto che deteneva circa 35 grammi

di hashish, divisi in numerosi dosi.



Presso lo scalo ferroviario, i Finanzieri hanno fermato una donna, con precedenti specifici,

in possesso di quasi 15 grammi di cocaina, già ripartiti in dosi. I due soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Civitavecchia.

Uno dei due dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale per aver tentato, all’inizio del controllo, di aggredire uno dei militari operanti, fortunatamente senza riuscirci. Ad entrambi sono state comminate, altresì, le sanzioni amministrative per aver circolato in assenza di valide motivazioni.



I servizi in rassegna rientrano nel più ampio piano di interventi svolti dalla Guardia di

Finanza per contrastare i traffici illeciti.