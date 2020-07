A Scalo Matteuzzi si lasciano le sdraio al mare per "tenere il posto" - Terzo Binario News

Lamentele dei cittadini che frequentano la spiaggetta di Scalo Matteuzzi a Civitavecchia. Nelle foto si nota come vengano lasciati sdraio e ombrelloni per tenere il posto il giorno dopo, assicurandosi lo spazio. Una pratica scorretta che viene criticata, soprattutto per mancanza di controllo.

“Chi controlla l’ arenile fra lo scalo Matteuzzi e lo stabilimento di Grotta Aurelia? Nessuno…ignoti lasciano gli ombrelloni, giochi, palloni, sdraio… per accaparrarsi il posto per le ore pomeridiane, con tanto di assembramento e schiamazzi. Avevano promesso gli steward, ma quelli sono solo alla Marina, Borgo Odescalchi, Piccolo Paradiso e Marangone, qui abbandono totale, e nessuno interviene. Firmato: un frequentatore, come tanti, che molto spesso non trova posto sulla spiaggia per” Occupazione illecita di Spiaggia Libera”.

