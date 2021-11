A Santa Marinella un nuovo soggetto politico: Cittadini al Centro - Terzo Binario News

Nuova realtà fondata intorno a Minghella, Ferullo e Chegia

Un progetto politico, amministrativo e soprattutto sociale intorno all’assessore Minghella ed alle consigliere Ferullo e Chegia, incentrato sul proseguimento della crescita dell’intera comunità.

Questo è il messaggio principale e lo scopo del nostro gruppo, che vuole essere uno strumento di coesione per una fattiva collaborazione tra persone che hanno buone idee per il futuro della città, nel rispetto degli ideali di ciascuno, sia di destra che di sinistra, se ancora sia necessario doversi identificare in un partito.

Quello che sarà cittadini al centro è un compito difficile e ambizioso, si potrebbe chiamare laboratorio politico, movimento, gruppo, ognuno può pensarlo come vuole purché abbia bene in mente che ci si incontrerà per programmare, progettare, confrontarsi, crescere, mettere a disposizione le proprie professionalità, qualità e sogni.

Partiamo con una buona spinta: Un equilibrio finanziario e diverse opere pubbliche come il Campo Sportivo, la Palestra Carducci, la futura piscina comunale, la ristrutturazione delle sedi storiche di Via della Libertà e di Via Rucellai, la scuola Vignacce e la nuova sede della casa Comunale.

A queste basi, cittadini al centro vuole dare un proseguimento amministrativo per aggiungere le altezze lanciare la città in una crescita qualitativa, non possiamo perdere l’opportunità del PNRR e abbiamo bisogno di tutti i professionisti locali.

Perché credere in questo progetto? Perché prima di provare a fare politica bisogna provare ad essere buoni cittadini perché è di questo che ha bisogno Santa Marinella, di cittadini che la amino al punto da mettersi in gioco.



Cittadini al Centro