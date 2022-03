A Santa Marinella tutto pronto per i festeggiamenti del Santo Patrono - Terzo Binario News

Food, intrattenimento, musica, luna park, mercatini dell’artigianato e tanto altro nella suggestiva cornice della Perla.

“In un momento storico così delicato e drammatico, dopo l’emergenza covid, Santa Marinella torna a riunirsi nel cuore del centro storico per la tradizionale Festa di San Giuseppe. È per noi un onore poter celebrare uno degli eventi più attesi dai cittadini e rivedere così animate le vie della nostra Città.

Ringrazio il Parroco Don Salvatore, l’amministrazione comunale, le Associazioni di volontariato e le Forze dell’Ordine, Polizia Locale, Carabinieri e Capitaneria di Porto. Raccomando però tutti i cittadini di rispettare le disposizioni anti covid” ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei.

In arrivo un weekend con programma ricco di eventi:

– Venerdì 18 marzo 2022 alle ore 16:45 Arte Sacre, ‘Quando la musica si fa preghiera’ presso la Chiesa di San Giuseppe.

– Sabato 19 marzo 2022: ore 17 parte la sfilata della Banda Musicale Comunale ‘Uniti per la Musica’ che prenderà il via da Largo Gentilucci. Alle ore 17:45 invece partirà la processione dalla Chiesa di San Giuseppe e alle 18:15 seguirà la Santa Messa. Alle ore 19, il lancio dei palloncini per la pace che ciascun bambino potrà lasciare volare alto. A fine serata, un intrattenimento musicale in compagnia della banda di Santa Marinella.

– Domenica 20 marzo 2022: alle ore 17, l’esibizione della compagnia Percuoco in ‘Scenette Musica e Poesia’ presso la Sala Flaminia Odescalchi.

Per l’occasione il centro storico sarà chiuso al traffico in Via della Libertà (nel tratto compreso tra Via Artieri e Via Roma) con divieto di transito, divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata a mezzo servizio carro attrezzi, in Via della Repubblica, Largo Gentilucci, Via della Conciliazione, Via A. Fratti (lato mare), Piazza Civitavecchia lato mare, Piazza Trieste, Via Roma (nel tratto compreso tra Via della Libertà e Via B. Odescalchi) e via Ladislao Odescalchi, per le giornate del 18, 19 e 20 marzo 2022 a partire dalle ore 5:00 del giorno 18 marzo fino al termine dei festeggiamenti, così come da programma previsto ed approvato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 16/03/2022.

Inoltre è prevista la chiusura temporanea a vista sulla SS1 Aurelia nel tratto compreso tra Piazza Civitavecchia e Via della Conciliazione, per la giornata del 19 marzo 2022 per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione religiosa così come prevista nella nota a firma del parroco Don Salvatore Rizzo della parrocchia di San Giuseppe pervenuta con nota Prot. Generale n.9454/2022 del 14/03/2022.

L’istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata, con rimozione forzata a mezzo servizio carro attrezzi è prevista a partire dalle ore 23 di oggi, 17 marzo 2022 nel parcheggio sterrato denominato “ex fungo” sito in Via della Libertà, fino al termine dei festeggiamenti.

Il Sindaco Pietro Tidei